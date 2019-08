Due settimane alla fine del mercato: Samp, l'urgenza è l'esterno

Due settimane alla fine del calciomercato italiano: lo speciale di Tuttomercatoweb.com

Il calciomercato italiano finirà il 2 settembre alle ore 20:00 in punto. Due settimane tonde, dunque, prima del gong finale delle trattative. Tuttomercatoweb.com vi accompagnerà come sempre nei rumors, nei dettagli e nelle ufficialità di tutte le formazioni del pallone nostrano. Approfondimenti su obiettivi e cessioni, a due settimane dall'atteso sipario pronto a calare sul calciomercato.

Esterno cercasi E' un vero e proprio cantiere aperto la Sampdoria di Eusebio Di Francesco. Lo ha ammesso lo stesso tecnico blucerchiato che aspetta ancora rinforzi sugli esterni. Su Hatem Ben Arfa è stallo, vista la richiesta d'ingaggio del trequartista ora svincolato. Con lo Zenit non è stato raggiunto l'accordo per Emiliano Rigoni, peraltro titolare sabato in campionato. Resta viva l'idea Francois Kamano del Bordeaux ma ancora non c'è un'accelerata decisiva.

Arrivi baby in vista La Sampdoria è in trattativa per acquistare due calciatori classe 2000: si tratta del difensore greco Georgios Antzoulas, di proprietà dell'Asteras Tripolis ma già visto in Italia con la Primavera della Fiorentina, e del centrocampista Mohammed Kudus, ghanese in forza al Nordsjaelland. Entrambe le trattative dovrebbero essere definite a breve.

Regini e gli altri in uscita Con l'arrivo di Leris dal Chievo Verona, si è chiuso il mercato in mediana del Doria che ha dato al gong della campagna inglese il belga Praet al Leicester. La Samp ora ha in partenza Gaston Ramirez, uno tra Jacopo Sala e Bartosz Bereszynski oltre a Vasco Regini e Leonardo Capezzi.