Due settimane alla fine del mercato: Sassuolo, mancano ancora 2 pedine

Due settimane alla fine del calciomercato italiano: lo speciale di Tuttomercatoweb.com

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il calciomercato italiano finirà il 2 settembre alle ore 20:00 in punto. Due settimane tonde, dunque, prima del gong finale delle trattative. Tuttomercatoweb.com vi accompagnerà come sempre nei rumors, nei dettagli e nelle ufficialità di tutte le formazioni del pallone nostrano. Approfondimenti su obiettivi e cessioni, a due settimane dall'atteso sipario pronto a calare sul calciomercato.

Il punto sul centrale - Emanuel Mammana si è allontanato da un possibile approdo in Emilia: il difensore dello Zenit ha un ingaggio elevato e il Sassuolo non sarebbe disposto ad accontentare le sue richieste economiche. Rimane vivo l'interesse per Bonifazi del Torino, mentre non scalda il nome di Gabriel Paletta: peraltro l'italo-argentino è svincolato, quindi tesserabile anche dopo il termine finale del mercato estivo.

Attaccante: Kouamè o Eder - Sono principalmente due le opzioni per l'attacco neroverde, con De Zerbi che vorrebbe un'alternativa come seconda punta. Per quanto riguarda Eder, rimane uno degli obiettivi del Sassuolo per la prossima stagione ormai alle porte ma i costi dell'operazione la rendono complicatissima. Rimane in corsa anche Kouamè, che il Genoa tuttavia non vorrebbe cedere. Attenzione però alla sorpresa: l'ex Sassuolo Grégoire Defrel, in uscita dalla Roma ma ancora lontano dall'aver trovato una sistemazione.

Le uscite - Goldaniga, Adjapong e Babacar sono le uscite "programmate" dal club. Le tante proposte arrivate per Mazzitelli potrebbe far propendere il club a lasciarlo andare negli ultimi giorni di mercato, anche se De Zerbi lo stima e lo vorrebbe tenere.