Due settimane alla fine del mercato: Udinese, Sema l'aggiunta a sinistra

Due settimane alla fine del calciomercato italiano: lo speciale di Tuttomercatoweb.com

Il calciomercato italiano finirà il 2 settembre alle ore 20:00 in punto. Due settimane tonde, dunque, prima del gong finale delle trattative. Tuttomercatoweb.com vi accompagnerà come sempre nei rumors, nei dettagli e nelle ufficialità di tutte le formazioni del pallone nostrano. Approfondimenti su obiettivi e cessioni, a due settimane dall'atteso sipario pronto a calare sul calciomercato.

Pezzella in, Sema out - Fuori Giuseppe Pezzella, che dovrebbe andare al Parma. Dentro Ken Sema, di origini svedese, classe 1993: sarà il quinto di centrocampo a sinistra, come da richieste di Tudor. Per entrambe le operazioni, ben avviate, sembra mancare solo qualche dettaglio.

Un aggiunta in mezzo - A centrocampo potrebbe arrivare un nuovo innesto, ma numericamente i bianconeri non sembrano averne bisogno: i nomi sono quelli di Nicolas Dominguez, Dorukhan Tokoz e Romulo. Per il primo, obiettivo del Bologna, servirà però un investimento importante visto che il Velez chiede circa 15 milioni di euro.

Le uscite - La Fiorentina continua sempre a seguire Rodrigo De Paul ma la richiesta di 35 milioni di euro da parte dell'Udinese ha frenato ogni approfondimento da parte dei viola. In uscita ci sono anche Nuytinck e Fofana, che potrebbero aver chiuso il proprio ciclo in bianconero.