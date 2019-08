Due settimane alla fine del mercato: Verona, ancora due acquisti

Due settimane alla fine del calciomercato italiano: lo speciale di Tuttomercatoweb.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il calciomercato italiano finirà il 2 settembre alle ore 20:00 in punto. Due settimane tonde, dunque, prima del gong finale delle trattative. Tuttomercatoweb.com vi accompagnerà come sempre nei rumors, nei dettagli e nelle ufficialità di tutte le formazioni del pallone nostrano. Approfondimenti su obiettivi e cessioni, a due settimane dall'atteso sipario pronto a calare sul calciomercato.

Serve un attaccante - Una squadra nuova di zecca, una salvezza difficile che il Verona proverà a raggiungere anche con gli ultimi ritocchi provenienti dal calciomercato. L'Hellas Verona entro il 2 settembre vuole inserire in rosa un altro paio di pedine: la prima in attacco, con Diego Falcinelli (Bologna) e Alberto Paloschi (SPAL) che in questo momento sono le prime due scelte. Prima, però, deve uscire uno tra Di Carmine e Tupta.

E a sinistra? Venduto Balkovec all'Empoli in prestito con diritto di riscatto, adesso l'Hellas Verona - che ha in Vitale l'attuale titolare - è alla ricerca di una alternativa al laterale classe '87.

Le uscite - Almici è vicino al Pordeone, Cissè sta riflettendo sull'offerta della Juve Stabia. Bessa ha rifiutato un paio di offerte, ma può partire dinanzi al giusto compenso economico. In uscita anche il coreano Lee: lo vuole il Sint-Truiden ed è alta la possibilità che possa trasferirsi in Belgio. Occhio infine a Gustafson, che potrebbe rientrare in uno scambio dell'ultima ora.