I due volti del Cholito: un rigore procurato e un gol fallito

Giovanni Simeone ha segnato la gara della Fiorentina contro la Roma, nel bene e nel male. Perché il Cholito ha trovato il rigore col quale Veretout ha sbloccato la situazione, fallendo però una clamorosa occasione a porta praticamente sguarnita.

Nel corso della ripresa Chiesa ha servito all'argentino la palla del 2-0, ma l'ex Genoa non s'è fatto trovare pronto all'appuntamento col gol. Una situazione che ha influito sul risultato finale, visto il pari acciuffato dalla Roama nel finale di gara. Un'altra occasione mancata per Simeone, a secco da ormai un mese e mezzo. Troppo tempo per un calciatore che ha fatto vedere buone qualità, che rischia di compromettere anche la stagione della Viola perché non ha un vero e proprio terminale offensivo. A dispetto di quanto si credeva a inizio stagione. Il suo score personale finora è di appena due gol, decisamente insufficiente per le premesse dei mesi scorsi.