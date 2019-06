Nella serata di ieri lo scoop, quasi non voluto. Che fosse lui l'acquirente cui i Della Valle si stavano rivolgendo per trattare la cessione della Fiorentina sembrava ormai abbastanza chiaro, ma nessuno si aspettava di vederlo sbarcare a Milano già in queste ore. Così i colleghi di Milano, radunatisi agli arrivi di Malpensa in attesa di Antonio Conte e della dirigenza dell'Inter, si ritrovano davanti Rocco Commisso, magnate italo-americano, proprietario dei New York Cosmos e sempre più probabile nuovo numero uno della Fiorentina. La trattativa era già ben avviata, e lo si era capito anche dopo il comunicato diramato dai viola a seguito del CdA di sabato mattina, ma nessuno pensava davvero ad un Commisso in Italia al 2 di giugno. E oggi, che siamo al 3, rischia di essere già una giornata potenzialmente decisiva nella definizione di un affare sul quale sembrano esserci sempre meno chance di tornare indietro. A Firenze, d'altronde, stanno già tutti prendendo lezioni d'inglese.