El Niño Maravilla per la nuova ripartenza nerazzurra. Alexis Sanchez è stato la ciliegina finale sulla torta di mercato consegnata ad Antonio Conte dai vertici dell'Inter. Va sistemata per bene, ancora.

Come è arrivato - Sembrava la classica trattativa destinata a chiudersi sempre domani. Invece alla fine il cileno è arrivato, e il motivo di tanta attesa è stata la cifra del riscatto. Che infatti Inter e Manchester United non hanno concordato: se ne riparlerà a fine stagione. Con l'obiettivo di migliorare la scialba annata 2018-2019 disputata con i Red Devils.

Come è andato - Siamo qui a provare un bilancio dopo sette giornate, ma è oggettivamente complicato, nel caso dell'ex Arsenal e Barcellona. Sanchez è partito titolare soltanto in due occasioni: in Champions al Camp Nou, con un assist all'attivo. E contro la Sampdoria gol ma poi espulsione in cascina. Considerate qualità e curriculum, può conquistare un posto nel cuore e nelle scelte di Antonio Conte: dovrà sgomitare con Lautaro.

Costo: Prestito

Presenze: 4

Minuti: 129

Gol: 1

Assist: 1

Età: 30

Media voto TMW: 6