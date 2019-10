È ciò che serviva? Babacar, per ora non è l'anno della svolta

L'anno della svolta? È l'interrogativo che accompagna Babacar da oramai cinque o sei stagioni, cioè da quando - giovane virgulto di casa Fiorentina - aveva sconquassato la B, siglando 20 gol in 39 presenze, trascinando i canarini nelle zone alte della ciassifica, fino ai playoff. Da lì in poi pochi minuti ma (relativamente a quanto giocato) tante reti, fino all'addio per andare a Sassuolo.

Come è arrivato - Sette centri nell'ultima stagione non sono stati abbastanza per meritarsi la riconferma, tanto da essere accostato - per tutta l'estate - al Lecce. Dopo qualche tempo di riflessione, sul finire della finestra, anche Babacar ha deciso di lasciare i neroverdi, visto che non c'erano offerte migliori, per giocarsi una stagione da titolare nel neopromosso Lecce di Liverani, in prestito.

Come è andato - Finora non eccezionalmente. Zero gol in campionato, quattro partite di cui due da titolare, una media voto del 6, un assist. Insomma, ancora un po' anonimo, se non fosse che sia sceso in campo in entrambe le vittorie, contro Torino e Spal. Considerando che le altre avversarie erano Roma e Atalanta, sulla carta molto più forti del Lecce, può anche essere normale amministrazione il fatto che non abbia ancora segnato. Per ora, insomma, la svolta non arriva. Ha tempo ancora 31 partite.

Costo: prestito

Presenze: 4

Minuti: 201

Età: 26

Media voto TMW: 6