È ciò che serviva? Balotelli, l'aria di casa può aiutare il Brescia e l'Italia

In pochi ci credevano, probabilmente il primo scettico era proprio il presidente Cellino. Ma alla fine Mario Balotelli ha risposto picche alle tante e variegate pretendenti che si erano fatte sotto per lui dopo il triennio francese e ha deciso di provare a giocare a calcio con alle spalle la serenità dell'ambiente familiare. Con in testa un'idea ben precisa, anzi due: salvare il suo Brescia e far cambiare idea al ct Mancini in vista di Euro 2020.

Come è arrivato - Le prime avvisaglie erano uscite a inizio estate, quando il presidente Cellino le etichettava come 'invenzioni giornalistiche'. Le dinamiche del mercato però consentono spesso e volentieri di aprire strade che fino a quel momento non sembravano percorribili e così è stato per Supermario. Che nei mesi di giugno e luglio aveva ricevuto proposte da mezzo mondo, ma che alla fine ha scelto col cuore, sacrificando ingaggi più alti e progetti sportivi più ambiziosi pur di tornare a giocare a calcio nel cortile di casa sua.

Come è andato - Il suo avvio di campionato è stato condizionato inevitabilmente dalla squalifica pregressa pendente sulle sue spalle. E così le prime 4 giornate Balotelli le ha dovute guardare dalla tribuna. Alla quinta e alla sesta, però, eccolo subito titolare al fianco di Donnarumma: buona prestazione e tanto lavoro per la squadra nella prima con la Juve, gol ed entusiasmo alla seconda contro il Napoli. Uno squillo che non è servito per trovare la vittoria ma che ha comunque lasciato intuire quello che potrà essere il suo apporto alla squadra di Corini.

Costo: parametro zero

Presenze: 2

Minuti: 180

Gol: 1

Assist: /

Età: 29

Media voto TMW: 6,5