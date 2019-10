È ciò che serviva? Barella, l'Inter inizia a godersi il suo investimento

E' stato uno dei colpi dell'estate, Nicolò Barella all'Inter. Il classe '97 cagliaritano, dopo gli esordi nella sua terra e la crescita tecnico-tattica della scorsa stagione, aveva bisogno di provare il salto di qualità, di misurarsi con sfide e palcoscenici più importanti. E l'Inter, da sempre interessata, è stata fin dall'inizio dell'estate la squadra che ha messo sul piatto gli argomenti più convincenti.

Come è arrivato - Tanti incontri, lunghi e complessi, qualche depistaggio ma la ferma intenzione delle parti in causa di portare a termine l'operazione. Perché Barella è sempre stata la prima scelta del tecnico Conte e della dirigenza interista e alla fine si è trovato una via di mezzo fra la propsota nerazzurra e la richiesta sarda: 37 milioni cash più 12 di bonus.

Come è andato - Un avvio faticoso, complice anche una forma fisica non al top. Ma nelle ultime settimane l'ex Cagliari ha mostrato grandissimi miglioramenti dal punto di vista della personalità e della qualità messa in campo. Le presenze fra campionato e Champions League sono già 9, con all'attivo anche la rete che ha permesso ai nerazzurri di strappare il pareggio nella prima europea contro lo Slavia Praga. In campionato, invece, sono arrivati due assist.

Costo: 37 milioni più 12 di bonus

Presenze: 9

Minuti: 485

Gol: 1

Assist: 2

Età: 22

Media voto TMW: 6,17