È ciò che serviva? Danilo, 29 secondi per la gioia. Poi non molto

Terzino titolare oppure no? Danilo pensava di doversela vedere soltanto con Mattia De Sciglio e invece al rientro dall'infortunio entrambi troveranno un Cuadrado in gran forma. La Juventus li aspetta comunque, perché le troppe assenze sulle fasce difensive hanno reso un po' più complicate le cose a Maurizio Sarri. E comunque l'ex Manchester City ha dato, almeno, un motivo per esultare alla tifoseria dello Stadium.

Come è arrivato - In maniera contradditoria, un po' come tutta la seconda parte del mercato dei bianconeri. Il City aveva da tempo puntato Joao Cancelo e offerto il brasiliano classe '91. Proposta inizialmente non troppo gradita a Paratici, salvo tornare sui propri passi poco meno di un mese dopo, probabilmente in considerazione delle difficoltà nelle altre cessioni. Alla fine, maxi-scambio è stato, e la valutazione da 37 milioni di Danilo è soprattutto legata a quella da 65 del suo collega portoghese.

Come è andato - Un lampo a ciel sereno, poi qualche nuvola. Danilo ha esordito come meglio non avrebbe potuto: subentrato a De Sciglio nella sfida contro il Napoli, dopo appena 29 secondi ha subito trovato il primo gol, battendo Meret per l'1-0. Poi le fisiologiche necessità di adattamento al calcio italiano hanno avuto il loro peso: malino contro la Fiorentina, megli nelle vittorie su Verona e Bologna. Infine l'infortunio, da cui rientrerà dopo la sosta. Per allungare quei 29 secondi.

Costo: 37 milioni

Presenze: 5

Minuti: 246

Gol: 1

Età: 28

Media voto TMW: 5,88