È ciò che serviva? Elmas, nella speranza di un nuovo Hamsik

"È anche meglio di Zielinski. Questa erano le parole dei ben informati a cui chiedevi informazioni su Eljif Elmas, macedone, 20 anni, nuovo acquisto del Napoli di Carlo Ancelotti. Una presentazione importante, quasi imponente, per chi ha giocato nel Fenerbahce fino all'altro ieri, in una squadra incappata nella peggiore annata della sua storia. Ovviamente per arrivare a quel livello dovrà scorrerne, di acqua sotto i ponti, ma il biglietto da visita non è stato poi così male, dopotutto.

Come è arrivato - Un tira e molla durato quasi 40 giorni, dai primi di giugno fino alla definizione dell'affare, con le big di A che si erano comunque informate da tempo. Già a maggio Ancelotti aveva detto ai suoi uomini di mercato di puntare diritto su di lui, anche se le richieste - oltre i 20 milioni di euro - potevano spaventare un po' tutti. Con un po' di diplomazia la cifra corretta, alla fine, è stata di 16 più bonus, per uno dei classe 1999 più interessanti del panorama calcistico.

Come è andato - Difficile prendersi una maglia da titolare, ma Elmas è già in pieno nelle rotazioni della prima squadra. Forse non come dodicesimo uomo, ma come quattordicesimo sì: 5 presenze in campionato, 2 in Champions League, un'ottima media voto ben oltre il 6. Probabilmente è l'inizio di una grande carriera, nel ruolo di Marek Hamsik più che in quello di Zielinski.

Costo: 16 milioni

Presenze: 7

Minuti: 273

Età: 20

Media voto TMW: 6,25