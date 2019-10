È ciò che serviva? Godin, ministro della difesa per la nuova Inter di Conte

Decidere di prendere uno come Diego Godin, vista la sua carriera negli ultimi 10 anni, sembra sempre e comunque una buona idea. E l'Inter ha puntato forte sull'uruguayano a prescindere da quale sarebbe stato il suo allenatore della stagione 2019/2020. Perché Godin, dopo i trionfi con l'Atletico Madrid, era comunque uno dei parametri zero più ambiti del mondo.

Come è arrivato - Come detto a zero dopo lo svincolo per fine contratto coi Colchoneros. Di cui era leader tecnico e carismatico, ministro della difesa con delega all'attacco. Da gennaio scorso, una volta capito che non avrebbe rinnovato con l'Atletico per cercare una nuova esperienza professionale, gli uomini mercato nerazzurri si sono mossi con convinzione strappando l'accordo. Che in estate ha dovuto solo essere ratificato.

Come è andato - Ancora non abbiamo visto il vero Godin, quello capace di indirizzare il risultato di una partita con le sue giocate (sia difensive che offensive). Logico, per un giocatore di qualità ed esperienza che però ha dovuto adattarsi ad una nuova cultura, un nuovo calcio e soprattutto un nuovo modo di intendere la fase difensiva. Terzo a destra della linea a 3 studiata da Conte, Godin ha commesso qualche piccolo errore in questa prima fase di stagione, risultando comunque importante in altre gare. E fornendo l'assist nel successo nerazzurro sull'Udinese alla terza di campionato.

Costo: parametro zero

Presenze: 6

Minuti: 425

Gol: /

Assist: 1

Età: 33

Media voto TMW: 6,25