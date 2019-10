È ciò che serviva? Lazaro, pagato 22 milioni e senza voto

Chi ha visto Valentino Lazaro? Arrivato in estate con i crismi del titolare, è scivolato via via verso un limbo. Perché Candreva è uno dei pallini di Conte, sin dai tempi di Euro2016. Invece Danilo D'Ambrosio è una variante tattica interessante, perché permette di giocare con un esterno, a sinistra, molto più offensivo di quanto potrebbe con un'ala riconvertita.

Come è arrivato - Ventidue i milioni spesi dall'Inter per l'esterno dell'Hertha Berlino, senza considerare i bonus sia individuali che di squadra. La prima scelta forse era Alessandro Florenzi, iper valutato dalla Roma ben oltre quanto speso poi per l'austriaco, ma poi la decisione di virare con forza su di lui ha sorpreso, anche per la rapidità di come l'affare è andato in porto. Nessun tentativo di limare eccessivamente le richieste, né l'inserimento di possibili prestiti con obbligo di riscatto.

Come è andato - Per ora verrebbe da dire "come non è andato", visto che ha giocato solo 41 minuti, in Champions League, prendendo un sei che assomiglia più a un senza voto. Tanto che nelle scorse ore è stata messa sul tavolo l'ipotesi di un possibile ritorno all'Hertha Berlino, società da cui è stato prelevato in estate.

Costo: 22 milioni

Presenze: 1

Minuti: 41

Età: 23

Media voto TMW: s.v.