È ciò che serviva? Lukaku, partenza a razzo. Ma si può fare meglio

Not for everyone. Ma Romelu Lukaku è decisamente un nome da Inter. Il centravanti del Manchester United è stato senza grossi dubbi il grande colpo estivo di Marotta e Ausilio: Big Rom è pronto a rialzarsi, dopo una stagione a dir poco in chiaroscuro all'Old Trafford.

Come è arrivato - Il corteggiamento più lungo dell'estate di calciomercato. Con l'intrigo internazionale, o meglio interregionale, sull'asse Torino-Milano: l'Inter aveva puntato da tempo il centravanti belga, unico nome richiesto esplicitamente da Antonio Conte ai vertici nerazzurri. L'inserimento della Juventus sembrava aver complicato le cose, poi le difficoltà nelle uscite dei bianconeri e la convinzione di Suning, che ha alzato la posta rispetto alle prime offerte, hanno portato il ragazzone di Anversa a San Siro.

Come è andato - Partito a razzo, poi ha rallentato. Tre gol nelle prime quttro gare, ivi compreso quello al Milan che ha ovviamente un peso specifico particolare. La media si è decisamente abbassata nelle ultime uscite, soprattutto il Derby d'Italia contro la Juve ha messo parecchi dubbi nella testa dei tifosi interisti. Pesa, ovvio, il paragone con Icardi, che ha lasciato sbattendo la porta ma in sei stagioni non è mai andato sotto la doppia cifra. L'impressione è che il belga possa essere quello che serviva soprattutto per dare il suo contributo al gioco della squadra, oltre che segnare. Certo, da quel punto ci si aspetta più continuità. Una rete ogni due gare, o quasi, è comunque una buona base di partenza.

Costo: 65 milioni + 10 bonus

Presenze: 7

Minuti: 542

Gol: 3

Età: 26

Media voto TMW: 6,07