È ciò che serviva? Malinovskyi, alternativa valida per gli schemi del Gasp

In estate l'Atalanta ha scelto di puntare forte su Ruslan Malinovskyi per regalare a mister Gasperini un giocatore con caratteristiche diverse rispetto ai centrocampisti già in rosa. E il mirino è stato puntato sul 26enne ucraino in forza al Genk dopo che il comparto mercato della Dea lo aveva seguito per lungo tempo in passato. Con la sfida fra Italia e Ucraina di ottobre 2018, in cui Malinovskyi trovò la via della rete, che ha probabilmente fugato ogni dubbio sul suo eventuale adattamento al calcio italiano.

Come è arrivato - A metà luglio l'Atalanta ha deciso di accelerare per il talento ucraino battendo la concorrenza forte della Sampdoria. Un colpo subito apprezzato da Gasperini per il quale la società ha messo a bilancio un investimento importante: 13,7 milioni di euro, con il Genk che ha strappato pure un 10% sull'eventuale futura rivendita.

Come è andato - In questo avvio di stagione Gasperini lo ha utilizzato soprattutto come carta a gara in corso, anche se non sono mancate le apparizioni dal primo minuto. Qualche giocata di qualità e la sensazione che gli schemi della Dea siano adatti alle sue qualità, anche se ancora l'acuto non c'è stato. Nelle 8 presenze fin qui collezionate, fra campionato e Champions, il classe '93 non è infatti riuscito né a segnare né a fornire assist per i compagni.

Costo: 13,7 + 10% futura rivendita

Presenze: 8

Minuti: 338

Gol: /

Assist: /

Età: 26

Media voto TMW: 6,33