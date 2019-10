È ciò che serviva? Mancini, la Roma a caccia del difensore del futuro

Gianluca Mancini alla Roma, ad un certo punto della scorsa stagione, sembrava il segreto di Pulcinella. Perché fin dalla gestione Monchi la Roma era forte sul difensore dell'Atalanta, anche se l'affondo decisivo non era ancora arrivato. Ci ha pensato Petrachi a sferrarlo, col giocatore che ha firmato un contratto quinquennale con la Lupa.

Come è arrivato - Un'operazione dai dettagli ingarbugliati, quella fra Atalanta e Roma: il difensore è arrivato a Trigoria in prestito oneroso (2 milioni) con obbligo di riscatto a 13 milioni al verificarsi di determinate situazioni sportive. A questi potrebbero aggiungersi ulteriori 8 milioni di bonus legati ai rendimenti di personale e di squadra. Di fatto un acquisto che potrebbe costare alla Roma 23 milioni di euro totali.

Come è andato - E' stato impiegato con una certa continuità dal tecnico Paulo Fonseca, sia in campionato che in Europa League. D'accordo, il rendimento può senza dubbio migliorare e raggiungere quegli standard che abbiamo apprezzato a Bergamo, ma l'inizio è comunque incoraggiante. Soprattutto perché arrivato in una realtà più complessa rispetto all'Atalanta dove il tempo a disposizione per l'ambientamento non è così tanto.

Costo: prestito oneroso a 2 e obbligo a 13 più altri 8 milioni di bonus

Presenze: 7

Minuti: 558

Gol: /

Assist: /

Età: 23

Media voto TMW: 5,58