È ciò che serviva? Manolas tra i migliori del Napoli. Intesa da rivedere

Un big della difesa per il Napoli: i partenopei, in estate, hanno messo a segno due colpi di primissimo spessore. Ad aprire le danze è stato Kostas Manolas, che dopo cinque anni ha salutato la Roma per una nuova avventura.

Come è arrivato - La clausola risolutiva prevista nel contratto con la Roma è stata rispettata: il Napoli ha infatti sborsato 36 milioni di euro di corrispettivo fisso, come da comunicato ufficiale del club giallorosso. L'operazione non può però considerarsi slegata da quella che ha portato Amadou Diawara nella Capitale: di fatto, il difensore ellenico è costato a De Laurentiis 21 milioni di euro più il centrocampista guineano.

Come è andato - È un titolare di Ancelotti ed è stato uno dei migliori degli azzurri in questo avvio di stagione, numeri alla mano. Solo quattro giocatori (Mertens, Llorente, Elmas e Di Lorenzo), infatti, possono vantare una media voto superiore a quella di Manolas, ma sotto la sufficienza dopo le prime sette giornate. In più, con i suoi due gol, il centrale ha dato il suo contributo anche sul piano offensivo. Non ci si può lamentare, in sostanza. A sorpresa, però, l'intesa con Koulibaly sembra da rivedere: movimenti molto simili, e a farne le spese pare essere stato soprattutto il senegalese, nettamente calato in questo avvio di stagione. A dispetto delle buone prestazioni del greco, forse non era proprio quello che serviva per affiancare K2. O magari serve soltanto del tempo.

Costo: 36 milioni

Presenze: 5

Minuti: 605

Gol: 2

Età: 28

Media voto TMW: 6,2