È ciò che serviva? Mkhitaryan, qualità a Roma. Sperando non sia Pastore

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il ds Gianluca Petrachi voleva aggiungere un innesto di qualità ed esperienza alla batteria di giocatori offensivi a disposizione di mister Fonseca. E visti i costi, la scelta di puntare su Henrik Mkhitaryan appare logica e sensata. Con la speranza, diffusa, che l'armeno non segua la strada intrapresa pochi mesi prima da Javier Pastore.

Come è arrivato - Un po' a sorpresa, visto che da quando è uscita per la prima volta la notizia a quando si è conclusa l'operazione sono passati solo pochi giorni. La Roma ha individuato il suo profilo e convinto l'Arsenal in pochissimo tempo, sfruttando anche la volontà del giocatore di essere protagonista assoluto. La formula del prestito secco e oneroso un po' sorprende, ma le parti avranno certamente lasciato aperti discorsi sul futuro a livello di geltleman agreement.

Come è andato - In Europa non si è ancora visto, nelle due sfide giocate dai giallorossi. Mentre in campionato l'armeno è già riuscito a lasciare almeno in parte il segno. Le prestazioni a livello generale possono ancora migliorare parecchio, ma intanto è già arrivato un gol alla prima contro il Sassuolo e un assist per Dzeko nel successo sul Lecce.

Costo: prestito oneroso a 3 milioni di euro

Presenze: 4

Minuti: 398

Gol: 1

Assist: 1

Età: 30

Media voto TMW: 5,75