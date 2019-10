È ciò che serviva? Nandez, manca solo il gol per la consacrazione

Gli manca solo il gol. Perché Nahitan Nandez è arrivato con sei mesi di ritardo, dopo che a gennaio scorso era stato bloccato - quando Barella sembrava a un passo dal Chelsea, poi rifiutato - salvo poi perderlo dai radar per qualche tempo. Prima esperienza fuori dal Sudamerica, dopo le buone stagioni con il Boca Juniors, sembra già un veterano del nostro calcio.

Come è arrivato - Giulini ha deciso di farsi un bel regalo per i cent'anni del Cagliari, dopo avere preso anche Radja Nainggolan. Il belga poteva essere un'opzione in più, un ostacolo per arrivare anche all'uruguagio, perché costava circa 18 milioni di euro. Invece la decisione di comprarli tutti e due - seppur Radja in prestito - è stata manna dal cielo. Perché a tirare avanti la carretta, finora, è stato lui: e si vociferava che fosse stato bloccato, mentre era in volo per l'italia, proprio perché Nainggolan era cosa fatta.

Come è andato - Molto bene, finora: tre assist, otto partite,650 minuti giocati: tutti quelli disponibili in campionato più i venti di Coppa Italia, più per ambientarsi che non per scelta tecnica. L'appeal con il gol si può migliorare, ma per il resto è decisamente sopra la media di quasi tutti i centrocampisti in Italia: 6,5 senza avere mai segnato vuol dire avere una super continuità.

Costo: 18 milioni

Presenze: 8

Minuti: 650

Età: 23

Media voto TMW: 6,5