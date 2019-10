È ciò che serviva? Pau Lopez, la Roma si lascia Olsen alle spalle

La risposta alla domanda del titolo è sì. Perché la Roma era reduce dalla stagione di alti (pochissimi) e bassi (troppi) di Robin Olsen e aveva bisogno di un nuovo guardiano della porta per regalare sicurezza a tutta la squadra e rinnovato entusiasmo all'ambiente, oramai stufo degli errori dello svedese (che comunque a Cagliari si sta dimostrando ottimo portiere). E considerando il rapporto prezzo/rendimento, l'acquisto dello spagnolo sembra già un buon affare da parte del nuovo comparto mercato giallorosso.

Come è arrivato - In passato si erano registrati timidi interessamenti anche da parte di Juventus e Napoli, ma la squadra che fin dalle prime battute del mercato è stata forte sul numero 1 del Betis è la Roma. Che infatti, dopo l'insediamento di Petrachi come nuovo ds, ha impiegato pochissimo tempo a trovare la quadratura dell'operazione. Alla fine al Betis va una cifra importante, 23,5 milioni, ma che potrebbe regalare alla Roma anche una succosa plusvalenza in futuro, col giocatore che ha firmato un contratto fino al 2024.

Come è andato - Sempre titolare in campionato, una panchina e una gara dal primo minuto in Europa League. Chi lo conosce bene racconta di un giocatore con ancora ampissimi margini di miglioramento, ma già in questo avvio di stagione lo spagnolo ha dimostrato spalle larghe, riflessi pronti e buona personalità. Un rendimento fin qui costante, senza particolari sbavature, che appare comunque in crescita. E proprio questo trend positivo lascia tranquilli tutti, dai giocatori al tecnico Fonseca, fino alla tifoseria.

Costo: 23,5 milioni

Presenze: 8

Minuti: 720

Gol subiti: 10

Clean sheet: 2

Età: 24

Media voto TMW: 5,93