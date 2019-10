È ciò che serviva? Pochi minuti, ma Ramsey ha già cambiato la Juve

I parametri zero e la Juventus, storia di un grande amore. La Vecchia Signora ci ha abituato negli anni, da Pirlo a Pogba passando per Llorente, a questo tipo di operazioni, che hanno contribuito al ciclo d'oro dei campioni d'Italia. Aaron Ramsey, nelle intenzioni dei vertici di Madama, si aggiunge a questa lunga lista di affari fortunati. Fin qui: pochi minuti, qualche acciaccio e un gol (con l'Hellas). Ma il gallese ha, soprattutto, convinto Maurizio Sarri a cambiare la base di partenza della sua squadra.

Come è arrivato - Di fatto, il gallese non è rimasto svincolato neanche per un secondo. Perché la Vecchia Signora non ha perso tempo: conscio della possibilità di chiudere il colpo, il ds Paratici si è mosso con grande anticipo. E l'annuncio è arrivato addirittura l'11 febbraio: essendo infatti nel suo ultimo anno di contratto all'Emirates, Ramsey poteva accordarsi con la sua futura squadra da fine gennaio in poi. Quanto al costo: parametro zero sì, ma oneri accessori per € 3,7 milioni.

Come è andato - Basta poco, come detto, per avere un impatto. Dopo qualche difficoltà iniziale dovuta ai soliti problemi fisici (dato di cronaca: salterà la prima delle due gare col Galles previste nella sosta, ma dovrebbe rientrare in tempo per la seconda), Ramsey ha iniziato a macinare minuti. Buona la prima: schierato titolare col Verona, ha subito trovato la via del gol, aprendo le marcature del 2-1. La vera differenza, però, l'ha fatta a livello di modulo: è col suo inserimento, infatti, che Sarri ha deciso di passare dal 4-3-3 al 4-3-1-2, aprendo le porte anche a Bernardeschi come trequartista. Avvicinando CR7 alla porta e dando nuova linfa a Dybala nell'attacco a due, da sempre più congeniale all'argentino. Come a dire: ha fatto già abbastanza bene, pur con un minutaggio non altissimo. Ma soprattutto ha rivoluzionato l'ecosistema Juve. In positivo, aspettando una maggiore continuità.

Costo: parametro zero

Età: 28 anni

Presenze: 3

Minuti: 198

Gol: 1

Assist: 0

Media voto TMW: 6,17