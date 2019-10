È ciò che serviva? Rafael Leao, una luce portoghese nel buio Milan

Pochi clamori, ma una certa curiosità: Rafael Leao non è stato sbandierato come uno dei migliori colpi dal Milan, anche per la concorrenza di Piatek e Rebic in un attacco che deve ancora trovare le proprie misure. Numeri alla mano, però, è stato fin qui l'investimento che ha reso di più, dalle parti di Milanello.

Come è arrivato - Conteso da mezza Serie A. Reduce da una buona stagione con la maglia del Lille, il portoghese è stato seguito da Juventus, Napoli, Roma e Inter. Alla fine l'ha spuntata il Milan, che ha fortemente voluto il giovane talento classe '99. Operazione da 30 milioni complessivi, ma per ora il Diavolo ne ha versati 23 nelle casse dei francesi: altri tre potranno arrivare al raggiungimento di determinati obiettivi, più il 20% del riscatto in caso di futura cessione.

Come è andato - Mica facile, imporsi in un Milan che va avanti tra mille difficoltà. Però il giovane attaccante è stato per distacco il migliore dei suoi, l'unico (nel migliore dei casi, uno dei pochi) a mettersi in mostra sotto la guida di Giampaolo. Che ha pagato, probabilmente, anche la decisione di non schierarlo titolare contro il Genoa dopo le due buone prove contro Torino (assist) e Fiorentina (gol). Una luce nel buio dei rossoneri: toccherà a Pioli capire come valorizzare ancora di più il giovane Leao.

Costo: 30 milioni

Presenze: 5

Minuti: 297

Gol: 1

Assist: 1

Età: 20

Media voto TMW: 6,5