È ciò che serviva? Rebic, non una seconda punta. Per ora flop

Non è una seconda punta, Ante Rebic. L'esterno croato è tornato in Italia dopo le esperienze (deludenti) fra Fiorentina e Hellas Verona, ma dopo alcune stagioni da assoluto protagonista all'Eintracht Francoforte, prestazioni che gli hanno reso la casacca da titolare della propria nazionale. Poco funzionale però al gioco di Giampaolo che avrebbe preferito una seconda punta da affiancare a Piatek, non un altro esterno per un 4-3-3 che non è il suo modulo principale.

Come è arrivato - Più per opportunità che per mirata strategia di mercato. Perché l'Eintracht era l'unico club che avrebbe potuto scegliere Andre Silva per un prestito, potendo fare cambio merce: così la rivoluzione dell'attacco tedesco è stata completa, dopo l'addio di Haller al West Ham e quello di Luka Jovic al Real Madrid. Prestito biennale alla pari con il portoghese.

Come è andato - Utilissimo per un 4-3-3, molto meno per l'idea di gioco di Giampaolo. Tanto che Rebic fino ha giocato solamente 63 minuti, ripartiti in 3 gettoni di presenza. Per farla breve: ha giocato più nei preliminari di Europa League e in Bundesliga che non con la casacca del Milan. Finora è uno dei flop più assoluto, ma c'è da dire che il cambio di allenatore non potrà che giovargli. Peggio di così è difficile fare, anche perché non ha avuto molte occasioni per mettersi in mostra.

Costo: Prestito biennale

Presenze: 3

Minuti: 63

Età: 26

Media voto TMW: 5,5