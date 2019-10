È ciò che serviva? Samp shock e Murillo ha la peggior media voto della A

A volte ritornano. Dopo i due anni all'Inter, Jeison Murillo ha vestito le maglie di Valencia e Barcellona. In estate, però, ha scelto di fare rientro in Italia. Forse ricordava una Sampdoria diversa: quella che ha ritrovato è una squadra che sta pagando la lunga trattativa per la cessione societaria, ultima in classifica e non a caso la prima a cambiare allenatore.

Come è arrivato - "L'ultima stagione in Spagna non è stata esaltante, volevo una squadra che potesse riportarmi in alto". Così Murillo ha spiegato la scelta di tornare in Serie A: di fatto, la Samp, chiamata a sostituire sia Andersen che Tonelli, è stata la squadra che lo ha seguito con maggior convinzione, dopo un iniziale abboccamento da parte della Lazio. L'ex Inter è arrivato in prestito, ma sul futuro non ci sono dubbi: i blucerchiati e il Valencia hanno infatti già pattuito l'obbligo di riscatto, per una cifra complessiva di poco superiore ai 13 milioni di euro.

Come è andato - Avvio shock, a dire poco. Doppio 4,5 per inaugurare la stagione dei doriani, nelle pesanti sconfitte contro Lazio e Sassuolo. Le cose non sono poi migliorate più di tanto e, pur non volendo infierire, l'unica vittoria della Sampdoria è arrivata contro il Torino, con Murillo in campo soltanto per 21 minuti. Poi con la Fiorentina ha lasciato i suoi compagni in dieci dopo 54 minuti: non proprio un avvio da sogno, per farla breve. Nelle difficoltà del Doria si è inabissato anche lui: probabilmente non è il responsabile principale delle disfatte targate Di Francesco, ma assieme al compagno Bereszynski vanta la peggior media voto della Serie A tra i giocatori con almeno quattro partite disputate. Non benissimo.

Costo: 13 milioni

Presenze: 7

Minuti: 345

Età: 27

Media voto TMW: 5,1