È ciò che serviva? Sensi all'Inter, evidentemente sì

Stefano Sensi ci ha messo del tempo. A Cesena sembrava un predestinato, poi l'impatto con la Serie A è stato abbastanza complicato: tre stagioni di cui soltanto l'ultima davvero convincente al 100%, un periodo di ambientamento se vogliamo fisiologico per un giocatore giovane e dalle indubbie qualità tecniche. Ma che a 21 anni si era ritrovato catalputato ai vertici del calcio e per sua stessa ammissione poteva gestire meglio l'impatto. Poco importa, ora è arrivata la chiamata dell'Inter e ha risposto presente. Moratti dice che ha cambiato la squadra come fece Sneijder: ci sarà da credergli.

Come è arrivato - Un po' a sorpresa. Non proprio gratis, ma a questo punto a buon prezzo: 5 milioni per il prestito, 20 per il riscatto che l'Inter eserciterà senza grossi dubbi. E pensare che non era, almeno in teoria, un obiettivo prioritario per la società di Suning. Anzi: per buona parte dell'estate, Sensi sembrava vicinissimo al Milan. C'era stato anche un approccio da parte della Juve, ma i rossoneri erano in netto vantaggio. Poi i tentennamenti di Boban-Maldini da un lato e gli ottimi rapporti tra Marotta e Carnevali dall'altro hanno fatto il resto: in cinque minuti l'Inter ha chiuso una trattativa che i rivali cittadini proprio non si decidevano a portare alla fumata bianca. Buon per Conte, visti i risultati.

Come è andato - Non c'è più molto da scrivere. Il classe '95 di Urbino è uno dei nostri giocatori del nostro campionato che più ci ha dato da lavorare e commentare. Perché, anche se probabilmente nessuno nessuno si aspettava un avvio del genere, è stato uno dei migliori giocatori in questo avvio di Serie A. Rivelazione assoluta di queste prime sette giornate, sin dall'esordio contro il Lecce in cui è stato il migliore in campo: al netto della sconfitta contro la Juve, non c'è stata gara di campionato in cui l'ex Sassuolo non abbia contribuito alla causa dei suoi con almeno un gol o un assist. Il tecnico nerazzurro ne ha accentuato le doti offensive su cui aveva già puntato De Zerbi nell'ultima stagione al Mapei Stadium. E i risultati gli stanno dando ragione.

Costo: 25 milioni

Presenze: 7

Minuti: 625

Gol: 3

Assist: 4

Età: 24

Media voto TMW: 6,79