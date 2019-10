È ciò che serviva? Simeone, sostituto di Pavoletti a Cagliari pronto all'uso

Nel 2017 era arrivato a Firenze con un carico di aspettative enorme. Ma il biennio viola non è stato particolarmente positivo per Giovanni Simeone, tanto che in estate ha scelto insieme al club di trovare un'altra sistemazione. Il Cagliari aveva necessità di trovare un centravanti che potesse sostituire l'infortunato Leonardo Pavoletti e fin dal primo momento il nome del Cholito è sembrato in testa alle preferenze della dirigenza isolana.

Come è arrivato - Inizialmente sembrava che Montella volesse rivitalizzarlo, magari cambiando modulo e affiancandogli un attaccante di peso. Ma ben presto le idee tattiche lo hanno portato ai margini del progetto viola. Da qui l'inserimento del Cagliari, come detto veicolato dal grave infortunio occorso a Pavoletti. In tempi diversi si erano mosse anche Lazio e Dinamo Mosca, destinazioni che però non trovavano il gradimento dell'argentino.

Come è andato - Ha iniziato fortissimo, il Cholito in maglia Cagliari. Dopo l'esordio contro l'Inter, ecco due gol in sequenza contro Parma e Genoa, decisivi per la vittoria finale. Nelle successive tre il suo apporto in zona gol è stato invece nullo, ma al solito si è speso senza risparmiarsi per la squadra. E con una media di un gol ogni tre partite il suo impatto con la realtà cagliaritana è da considerarsi comunque positivo

Costo: prestito con obbligo di riscatto a 17 milioni

Presenze: 8

Minuti: 439

Gol: 2

Assist: /

Età: 24

Media voto TMW: 6,1