È ciò che serviva? Spinazzola quasi titolare nonostante Kolarov

La partita contro l'Ajax doveva essere la consacrazione per Leonardo Spinazzola, dopo un periodo da incubo dovuto alla rottura del crociato. La Juventus doveva essere la sua terra promessa, probabilmente è servita come trampolino di lancio verso una nuova fase della propria carriera, a Roma, per cercare di trovarsi un posto. Difficile, con Kolarov come avversario.

Come è arrivato - Il bilancio della Juventus necessitava plusvalenze, Spinazzola di fatto era secca, poiché senza ammortamenti. Anche i giallorossi dovevano trovare un modo mettere a posto i conti: terzino della Juventus che va nella capitale per 29,5 milioni, Luca Pellegrini che finisce in bianconero per 22: il meccanismo, che permette di ascrivere la plusvalenza nel bilancio corrente, permette anche queste cose. Alla fine la cifra "reale" è di 7,5 milioni di euro più il cartellino di Pellegrini.

Come è andato - Discretamente, perché con Kolarov che di fatto gioca a sinistra, come esterno basso, lui ha comunque già raccolto 5 presenze in 7 partite, trovando spazio sia a destra che alto a sinistra, in un curioso (e interessante) tandem con l'ex Manchester City. Può fare la differenza con la sua velocità, finora non è certo stato un acquisto errato, come conferma la media voto di TMW, ben oltre il 6.

Costo: 7,5 milioni più Pellegrini

Presenze: 5

Minuti: 355

Età: 26

Media voto TMW: 6,17