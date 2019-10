È ciò che serviva? Theo Hernandez ha rubato il posto a Rodriguez

Spinta sulla sinistra per il Milan: questo l'obiettivo della dirigenza con l'arrivo di Theo Hernandez. A dispetto delle difficoltà della squadra in questo avvio di stagione, il francese è stato uno dei pochi a mettersi in mostra per qualcosa di positivo.

Come è arrivato - Modric, Ceballos, Mayoral: dei tanti nomi fatti al momento del viaggio a Madrid di Boban e Maldini, alla fine è stato il terzino francese, reduce dalla discreta esperienza in prestito alla Real Sociedad, quello approdato in rossonero dal Real. Del Milan a tutti gli effetti: affare fatto a titolo definitivo, all'inizio del mercato, per 20 milioni di euro. Il Diavolo ci ha creduto sin da subito.

Come è andato - Ai box nelle prime uscite stagionali, da quando Giampaolo ha potuto schierarlo ha sostanzialmente rubato il posto a Ricardo Rodriguez, non uno dei terzini preferiti del popolo rossonero specie a livello social. Risultati alla mano, difficile dargli torto: voti in salita, prima assist e poi gol nell'ultima uscita. Ora Pioli dovrebbe dare continuità alle scelte del suo predecessore.

Costo: 20 milioni

Presenze: 4

Minuti: 288

Gol: 1

Assist: 1

Età: 22

Media voto TMW: 6,13