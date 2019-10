È ciò che serviva? Vavro, un centrale per la Lazio. Non ancora pronto

La Lazio aveva due esigenze ben precise, nell'ultima sessione di mercato. Trovare un esterno destro, ed è arrivato Lazzari, e un difensore centrale bravo e pronto ad adattarsi alla linea a 3 studiata da Simone Inzaghi. Qualità e potenzialità sono tutte dalla parte di Denis Vavro, uno su cui Tare e la dirigenza biancoceleste sono pronti a scommettere ad occhi chiusi.

Come è arrivato - Un'operazione conclusa in tempi brevi, col giocatore arrivato a Roma dal Copenaghen a inizio luglio. La Lazio per battere la concorrenza di Roma, Atalanta e Watford ha scelto di accontentare le richieste dei danesi, mettendo sul piatto 10,5 milioni di euro più qualche bonus legato alle prestazioni.

Come è andato - Ancora non si è certamente visto il lato migliore dello slovacco. Che in Europa League ha giocato in entrambe le sfide contro Cluj e Rennes, mentre in campionato ha faticato non poco ad imporsi come titolare. E infatti nelle 7 giornate fin qui giocate, Vavro ha visto il campo solo alla prima e alla terza, sempre come subentrato nella ripresa.

Costo: 10,5 milioni

Presenze: 4

Minuti: 242

Gol: /

Assist: /

Età: 23

Media voto TMW: 5,75