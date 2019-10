È ciò che serviva? Veloso dà ragione a Juric. Nuova giovinezza all'Hellas

Per molti era quasi finito, arrivato a fine carriera e con pochissimi margini di manovra per poter dare ancora qualcosa di importante ad alti livelli. Niente di più sbagliato. Perché Miguel Veloso, giocatore innamorato dell'Italia, sta smentendo tutti in questo avvio di stagione con la maglia dell'Hellas Verona e la fascia da capitano al braccio.

Come è arrivato - Voluto fortemente dal neo tecnico Ivan Juric con cui aveva condiviso l'esperienza genoana, il portoghese è sbarcato al Bentegodi da svincolato a inizio estate. Prima di svolgere quasi tutto il ritiro col Verona ha firmato un contratto annuale e i risultati stanno decisamente dando ragione alla scelta estiva del club.

Come è andato - Semplicemente alla grande. Sempre titolare e mai sostituito nelle 7 giornate di campionato fin qui giocate, ha realizzato il primo gol nell'esordio contro il Bologna. Poi la bellissima rete, illusoria, contro la Juventus per finire col doppio assist contro la Samp. Ma al di là dei numeri c'è anche tanto altro: personalità, qualità nelle giocate, tempi e ritmo e un'intesa col compagno di reparto Amrabat che pare crescere giorno dopo giorno.

Costo: parametro zero

Presenze: 7

Minuti: 750

Gol: 2

Assist: 2

Età: 33

Media voto TMW: 6,57