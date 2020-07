È l'estate di Federico Chiesa: se vuole andare può, parola di Commisso

vedi letture

Oggi è il primo luglio, data che solitamente dà il gong alle trattative. Con il campionato in corso è ancora lontano il momento dell'inizio delle contrattazioni. TMW propone una lista dei nomi che ci accompagneranno questa lunga estate

UN ANNO FA - Federico Chiesa aveva l'intenzione di lasciare la Fiorentina. Rocco Commisso però era appena arrivato, voleva capire come funzionava il suo nuovo giocattolo e non poteva vendere il giocatore che, in quel momento, era il più importante di tutti. A quel punto però si è innescata una serie di meccanismi che probabilmente non erano chiari, almeno inizialmente. Perché l'idea era quella di prolungare il contratto da parte del club, mentre il giocatore dava picche. Ora è il contrario, o quasi: il calciatore sarebbe ben disposto a rinnovare, anche per guadagnare di più, mentre il club tramite una intervista al proprio presidente lo ha di fatto messo sul mercato.

PROPOSTE? Per ora non ce ne sono e non è detto che arrivino. Anche perché la Juventus dovrà sfoltire - un po' il discorso fatto con Zaniolo - mentre l'Inter in quel ruolo ha speso per Hakimi e le caratteristiche da seconda punta non ci sono. Insomma, Milan o Napoli ma, anche qui, bisognerebbe capire il discorso tra fair play finanziario e salary cap. Insomma, anche qui il rischio è che possa lasciare l'Italia. Oppure che si inneschi un bel domino.