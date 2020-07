È l'estate di Gervinho: l'addio al Parma solo rimandato a giugno

Oggi è il primo luglio, data che solitamente dà il gong alle trattative. Con il campionato in corso è ancora lontano il momento dell'inizio delle contrattazioni. TMW propone una lista dei nomi che ci accompagneranno questa lunga estate

ADDIO RIMANDATO - A gennaio sembrava praticamente fatta per il suo trasferimento negli Emirati Arabi, salvo poi perdere le sue tracce durante le ultime ore di calciomercato, sparendo nei momenti cruciali per poi ricomparire qualche giorno dopo, finendo anche fuori rosa per un periodo. Il tempo mette a posto le cose e ora Gervinho è ritornato a essere decisivo - e titolare - per le sorti del Parma, ma la frattura pare abbastanza insanabile per l'estate, quando le scelte saranno altre.

BENEVENTO INTERESSATO - Certo è che bisognerà capire quale sarà la valutazione del calciatore, probabilmente intorno ai 5 milioni di euro. I giallorossi sono alla ricerca di giocatori dal roboante passato, sì, ma che possano anche essere disponibili sin da subito per fare la differenza, proprio nel solco del Parma degli ultimi anni. Così Gervinho, al di là di una carta di identità non più verde, è l'usato garantito.