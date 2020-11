E' la Serie A degli over 35, 3° posto: Mirante, scalzato il portiere più caro della Roma

E' la Serie A degli over 35 anni. Mai come in questo avvio di stagione, è la vecchia guardia del nostro campionato a decidere le partite e rubare la scena. Ma chi sono i migliori di questo avvio? TMW ha stilato la sua top 15 che verrà pubblicata quest'oggi sulle nostre colonne in base al rendimento espresso in queste prime sei giornate.

3° posto Antonio Mirante (37 anni e 3 mesi)

Incredibile la sua parabola perché quando nel 2018 arriva dal Bologna lo fa consapevole del suolo ruolo, ovvero quello di secondo portiere. Nel frattempo il club spende e spande per altri numeri uno, prima Robin Olsen e poi Pau Lopez, il portiere più costoso della storia del club. Ma alla fine della fiera il portiere titolare diventa Mirante, e lo diventa perché si conquista quel posto sul campo: benissimo sul fine dello scorso campionato, tra i migliori di questo avvio di stagione. Terza giovinezza: a 37 anni è diventato titolare di una delle squadre più importanti d'Italia.