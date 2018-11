E.League, Gruppo A: Zurigo per il pass. Bayer per il sorpasso

© foto di Imago/Image Sport

Scontro al vertice che potrebbe chiudere il discorso qualificazione in netto anticipo per lo Zurigo, già vincitore per 3-2 in casa contro il Bayer Leverkusen e ora atteso dalla conferma in casa delle Aspirine. Dopo quello del Siviglia e del Villarreal, quello dei tedeschi è il miglior attacco d'Europa con 9 reti in 3 gare ma le 7 subite non li lasciano sereni. Dietro, poi, la sfida per continuare a inseguire un sogno: dopo l'1-1 a Cipro, il Ludogorets spera chiaramente nel successo dello Zurigo per vincere e mettere pressione al Bayer.

La classifica

Zurigo 9

Bayer Leverkusen 6

Ludogorets 1

AEK Larnaca 1