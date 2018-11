E.League, Gruppo B: bibitari in fuga. Rischia il Celtic

E' il girone dei bibitari il Gruppo B dell'Europa League. Dove i fratelli minori del Salisburgo sono però a sorpresa in testa visto che sono riusciti a vincere lo scontro diretto col Lipsia per 3-2 alla prima. La formazione di Rose gioca in Norvegia contro il Rosenborg che pare il ricordo della squadra che fu: 0 punti su tre partite, una rete fatta e ben sette subite. Una formazione in caduta libera mentre il Celtic Glasgow, in rimonta in Scottish Premier League, cerca la remuntada in classifica ma l'avversaria, il RB Lipsia, è certamente ostica. Nell'ultima, in Germania, 2-0 per i tedeschi.

La classifica

Red Bull Salisburgo 9

RB Lipsia 6

Celtic Glasgow 3

Rosenborg 0