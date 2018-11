E.League, Gruppo C: Zenit in testa. Bordeaux, serve il miracolo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nonostante l'inciampo alla prima per 1-1 in casa del Copenhagen, lo Zenit San Pietroburgo viaggia spedito verso la qualificazione in Europa anche se il Gruppo C è tosto e nulla è scontato. Vittoria all'ultima contro il Bordeaux, delusione più importante di questa Europa League: ancora zero punti per i girondini e la complicata missione di ribaltare le cose a partire dalla gara di oggi in Francia. Si giocano la seconda piazza Slavia Praga e Copenhagen: i cechi hanno vinto l'ultima in Danimarca per 1-0, tanto è bastato per il sorpasso nel Gruppo.

La classifica

Zenit San Pietroburgo 7

Slavia Praga 6

FC Copenhagen 4

Bordeaux 0