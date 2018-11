E.League, Gruppo D: vola la D.Zagabria. Due big in bilico

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La corazzata che non t'aspetti: la Dinamo Zagabria vola che è una meraviglia in Europa League. I leader indiscussi del campionato croato hanno fatto finora il filotto nel girone d'andata: tre vittorie su tre, otto reti fatte e due subite. L'ultima vittoria per 2-1 in casa del Trnava, oggi la sfida a Zagabria con la sensazione che la Dinamo potrebbe strappare con largo anticipo il pass per il turno successivo. Chi stupisce è l'Anderlecht: un crollo verticale, ko sia con gli slovacchi che con la Dinamo Zagabria, un solo punticino dopo il 2-2 contro i turchi del Fenerbahce che, però, continuano a non convincere nella corsa europea e pure in patria tanto da aver recentemente esonerato Cocu.

La classifica

Dinamo Zagabria 9

Fenerbahce 4

Trnava 3

Anderlecht 1