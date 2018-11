E.League, Gruppo E: Arsenal e Sporting, è tutto da copione

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Arsenal a nove punti. Sporting Club de Portugal a sei. Vorskla a tre. Qarabag a zero. Tutto come previsto nel girone d'andata del Gruppo E di Europa League: ogni gara ha rispecchiato il valore delle singole squadre e in quelle dove c'erano dubbi, i Gunners hanno battuto 1-0 i Leoes in portogallo e il Vorskla gli azeri per 1-0 in trasferta. Il Qarabag, peraltro, col Dudelange, è l'unica squadra a non aver fatto ancora un gol in tre partite.

La classifica

Arsenal 9

Sporting 6

Vorskla 3

Qarabag 0