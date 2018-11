E.League, Gruppo F: Milan, tutto ancora a rischio e da decidere

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Meno facile del previsto il cammino europeo del Milan, ora a sei punti dopo due vittorie e il ko inatteso a San Siro contro il Betis Siviglia. Senza Higuain, sarà una prova difficilissima quella odierna per la banda Gattuso che rischia pure il sorpasso da parte dell'Olympiacos. La sensazione è che sarà comunque la sfida di Atene a decidere il destino europeo dei rossoneri. Fanalino di coda, come previsto, il Dudelange: tre ko di fila, zero gol fatti e sei gol subiti. Il tutto, però, con grande dignità, sudore e meno da squadra materasso rispetto a quanto preventivato dalle altre.

La classifica

Betis Siviglia 7

Milan 6

Olympiacos 4

Dudelange 0