E.League, Gruppo G: valori alla pari. Regna l'incertezza totale

E' uno dei gruppi più incerti di tutta l'Europa League il G. Dove il Rapid Vienna, che ha perso due partite, l'ultima addirittura 5-0 in Spagna, può ribaltare la classifica ed essere primo in solitaria alla quarta giornata della fase a gironi se dovesse battere in Austria il Sottomarino Giallo. Questo perché i Glasgow Rangers di Steven Gerrard sono sì imbattuti ma oggi giocano in Russia, in casa dello Spartak Mosca, fanalino di coda a sorpresa. Un gruppo dove i valori si equivalgono e dove alla fine conterà molto il momento in cui arriveranno le quattro squadre alle ultime due partite. A meno che Villarreal e Rangers non vincano oggi. Questo cambierebbe la posta in gioco, del tutto.

La classifica

Villarreal 5

Glasgow Rangers 5

Rapid Vienna 3

Spartak Mosca 2