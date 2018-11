E.League, Gruppo H: Eintracht e Lazio possono 'far fuori' Garcia

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Una giornata per chiudere la pratica. Sia per l'Eintracht Francoforte che per la Lazio. I biancocelesti ospitano l'Olympique Marsiglia dopo la splendida prestazione dell'andata: una gara perfetta per la formazione di Simone Inzaghi, adesso a Roma il pass per il turno successivo potrebbe essere strappato in anticipo. Non facile, perché l'OM è cliente complicato, decisamente più abbordabile la missione dell'Eintracht: va a Cipro in casa dell'Apollon e se dovesse vincere, non certo una chimera, passerebbe già alla quarta giornata.

La classifica

Eintracht Francoforte 9

Lazio 6

Olympique Marsiglia 1

Apollon Limassol 1