E.League, Gruppo I: Besiktas per la rimonta. Dall'ultimo posto

Un girone senza una big e l'unica che, forse, lo era sulla carta, è ultima. Si tratta del Besiktas che ha vinto alla prima contro il Sarpsborg per 3-1 ma ha poi perso sia col Malmo che col Genk, addirittura 4-2 in casa. Adesso cercherà la rimonta, difficile ma non impossibile, a partire dalla sfida in Belgio. Il Genk intanto guida, ha perso alla seconda 3-1 dal Sarpsborg che, insieme agli svedesi, si gioca un secondo posto che sarebbe certamente sorprendente visto che sulla carta c'era una favorita, il Besiktas, che è però attualmente ultima dopo il girone d'andata.

La classifica

Genk 6

Sarpsborg 4

Malmo 4

Besiktas 3