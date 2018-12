E.League, Gruppo I: tracollo Besiktas. Genk, vittoria e sorprese

Le previsioni sono fatte per essere smentite. Non potrebbe esserci altra spiegazione, infatti, per l'eliminazione dall'Europa League del Besiktas in un gruppo dove era inserito con Genk e Malmo. Invece i turchi sono caduti all'ultima del girone, venendo superati proprio dalla formazione svedese: è finita 1-0, peraltro a Istanbul, con la rete di Antonsson. Il Besiktas è la squadra di Karius, di Pepe che però ha rescisso. E' di Ljajic che però potrebbe andare ma pure di Quaresma e di Babel che forse non rinnoverà. E' un cantiere che in Super Lig tiene botta, terzo in classifica, ma in Europa il tecnico Senol Gunes non è riuscito a superare formazioni dal lignaggio inferiore. Il girone l'ha vinto il Genk, pur perdendo la prima a sorpresa per 3-1 in casa del Sarpsborg. Poi due vittorie e due pareggi, non certo una schiacciasassi, ma quanto è bastato per la prima posizione nel Gruppo I. E' la squadra del tanzaniano Mbwana Samata, tre gol in Europa League dei 14 fatti dal Genk. E' una rosa che è un meltin pot, una babele allenata dal belga Philippe Clement ma che ha calciatori da Repubblica del Congo (Diemeurci Ndongala), Spagna (Alejandro Pozuelo), Norvegia (Sander Berge), Danimarca (Joakim Maehle), Finlandia (Jere Uronen), pure un portiere australiano (Danny Vukovic) ma che come stella ha un belga come Leandro Trossard. Dietro il Malmo, del tedesco Uwe Rosler, dove l'unico nome davvero noto è quello di Markus Rosenberg in attacco che però ha trentasei anni. La stella è la punta Marcus Antonsson, tre reti in Europa, e questo la dice lunga. Però tanto è bastato, per arrivare davanti al Besiktas mentre il Sarpsborg, ricco d'illustri sconosciuti, ha chiuso il girone. Vincendo la prima, contro il Genk poi primo. Come toccare il cielo con un dito e scontrarsi con la realtà.