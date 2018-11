E.League, Gruppo J: due poltrone per tre. Siviglia, i gol bastano?

© foto di J.M.Colomo

Due poltrone per tre. Siviglia, Krasnodar e Standard Liegi. In una situazione di equilibrio totale per quanto riguarda il Gruppo J dell'Europa League, con l'Akhisarspor unica a 0 punti. Le altre sono invece tutte a due vittorie e un ko. Gli spagnoli vanno in Turchia dopo il netto 6-0 casalingo dell'andata, la formazione di Preud'homme ha invece spezzato la possibilità di fare en-plein dei russi con il 2-1 di Liegi. Si riparte, dunque, col Siviglia miglior attacco dell'Europa League a 12 reti fatte e con i turchi che appaiono destinati a essere la squadra materasso in questo girone.

La classifica

Siviglia 6

Krasnodar 6

Standard Lievi 6

Akhisarspor 0