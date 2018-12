E.League, Gruppo J: Standard Liegi beffato dalla cenerentola Akhisar

© foto di J.M.Colomo

Siviglia e Krasnodar ai sedicesimi di finale di Europa League, Standard Liegi e Akhisar Belediyespor a casa. S'è concluso così uno dei gironi più equilibrati dell'Europa League 2018/19, quel gruppo J che è stato in bilico fino alla fine e che solo all'ultima curva ha emesso i suoi verdetti.

La squadra verde-nera, che ha staccato il pass alla competizione grazie alla vittoria nella Coppa di Turchia nella passata stagione, è stata la vera cenerentola del raggruppamento. Ha conquistato un solo punto, ma si tratta di un pareggio pesantissimo per le sorti dello Standard Liegi.

La compagine belga è infatti arrivata a giocarsi l'ultima giornata con 9 punti, proprio come il Siviglia che era invece impegnato in casa della capolista Krasnodar. Per qualificarsi lo Standard Liegi avrebbe dovuto vincere con un paio di gol di scarto in virtù del 3-0 rifilato dagli andalusi alla seconda forza del campionato russo e, invece, ad Akhisar non è andata oltre lo 0-0. Decretando così la sua eliminazione.

Ora ai sedicesimi di finale il Siviglia affronterà la Lazio, mentre per il Krasnodar è stato sorteggiato il Bayer Leverkusen.

Di seguito i risultati del gruppo J di Europa League e la classifica finale

Prima giornata

Siviglia-Standard Liegi 5-1

Akhisar Belediyespor-Krasnodar 0-1

Seconda giornata

Krasnodar-Siviglia 2-1

Standard Liegi-Akhisar Belediyespor 2-1

Terza giornata

Standard Liegi-Krasnodar 2-1

Siviglia-Akhisar Belediyespor 6-0

Quarta giornata

Krasnodar-Standard Liegi 2-1

Akhisar Belediyespor-Siviglia 2-3

Quinta giornata

Standard Liegi-Siviglia 1-0

Krasnodar-Akhisar Belediyespor 2-1

Sesta giornata

Siviglia-Krasnodar 3-0

Akhisar Belediyespor-Standard Liegi 0-0

La classifica - Siviglia 12; Krasnodar 12, Standard Liegi 10, Akhisar Belediyespor.