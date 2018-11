E.League, Gruppo K: la sorpresa Astana ha un'occasione d'oro

Dal Kazakhstan alla vetta del girone K. Che è quello certamente con minor qualità dell'Europa League e dove le sorprese sono dietro l'angolo. Le big stanno stentando: la Dinamo Kiev è altrettanto a cinque ma solo grazie alla vittoria in extremis a Rennes. I francesi sono la grande delusione: vittoria alla prima per 2-1 in casa contro il Jablonec, poi due sconfitte di fila. Oggi, poi, la delicatissima trasferta ucraina che rischia di mettere a repentaglio le sorti europeei del Rennes mentre l'Astana ha la ghiottissima occasione di giocare in casa contro il Jablonec e di mettere in ghiaccio la qualificazione.

La classifica

Astana 5

Dinamo Kiev 5

Rennes 3

Jablonec 2