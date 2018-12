E.League, Gruppo K: Rennes avanti a sorpresa. Non per merito di Niang

© foto di Imago/Image Sport

Il Gruppo K di Europa League, fin dal giorno del sorteggio di Montecarlo, era sembrato uno dei più equilibrati dell'intera competizione. E infatti, dati e classifica alla mano, così è stato. Alla fine ha avuto la meglio la squadra con la maggiore esperienza, e probabilmente anche maggiore qualità. Ovvero la Dinamo Kiev, vincitrice del girone con 11 punti. Alle sue spalle ecco il Rennes, sorpresa solo fino a un certo punto. Ma dopo 3 sconfitte nelle prime 4 giornate davvero in pochi avrebbero creduto alla qualificazione dei francesi. E invece, grazie alle due vittorie nelle ultime due sfide contro Jablonec e Astana, è arrivata l'inattesa qualificazione. Non certo per merito di Mbaye Niang, autore di un inizio di campagna europea piuttosto sottotono con un solo assist nelle 6 presenze totalizzate. Meglio dell'ex Toro, molto meglio, ha fatto il talentino Ismaila Sarr, esterno classe '98 che in patria paragonano per talento a Ousmane Dembele del Barcellona. Fra gli ucraini, invece, giusto sottolineare l'apporto di Viktor Tsygankov, autore di 2 reti e 3 assist per i compagni.