E.League, Gruppo L: Chelsea senza problemi. Delusione PAOK

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Chelsea si è qualificato in ciabatte ai sedicesimi di finale di Europa League terminando il Gruppo L uscendo imbattuto e con ben 16 punti all'attivo. La squadra di Sarri non si è messa in evidenza per risultati clamorosi, a parte il 4-0 a Stamford Bridge contro il PAOK, ma ha avuto una grande continuità che ha permesso ai Blues anche di girare i titolari dando spazio a chi ne ha avuto meno in campionato. Al secondo posto è stato il BATE Borisov a dimostrare di aver appreso le lezioni nelle ultime stagioni europee, portando a casa 9 punti e una qualificazione non scontata e da considerare assolutamente un successo. Gli ungheresi del MOL Vidi hanno dato filo da torcere al club bulgaro, terminando il gruppo al terzo posto con solo due punti di distacco da una qualificazione che sarebbe stata storica. A chiudere la classifica il PAOK, vera delusione del girone. Una vittoria all'attivo in trasferta contro il BATE e tutte sconfitte, compreso negli scontri diretti con il MOL.