E.League, Gruppo L: tutto facile per il Chelsea. Basta una vittoria

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Missione quasi compiuta per il Chelsea di Maurizio Sarri. Che ha avuto un sorteggio generoso, visto che in Europa League non ha dovuto affrontare dei giganti: i greci del PAOK Salonicco, gli ungheresi del MOL Vidi e i bielorussi del BATE Borisov. Una qualità media bassa, non peraltro sono tutte e tre in lizza per la seconda piazza, appaiate a tre punti. I Blues ripartono dalla trasferta in casa del BATE, dunque chi vince tra PAOK e Vidi ha la chance di andare in solitaria al secondo posto. L'ultima volta hanno vinto gli ungheresi, 2-0 in Grecia. Finirà così anche stavolta?

La classifica

Chelsea 9

PAOK Salonicco 3

MOL Vidi 3

BATE Borisov 3